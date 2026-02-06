Frana Niscemi: ancora smottamenti nella zona della biblioteca

Il terreno sottostante la biblioteca privata “Angelo Marsiano” a Niscemi (Caltanissetta) continua a sbriciolarsi. Oggi ancora un cedimento, con la caduta a valle di metri cubi di terra sottostante lo stabile. L’edificio, che si trova nel cuore del quartiere Sante Croci, ieri era stato interessato da un altro smottamento. È in bilico dal giorno in cui si è verificata la frana che ha sconvolto il paese del Nisseno. Custodisce 4mila libri e documenti, mappe e appunti che ricostruiscono la storia di Niscemi e la sua identità.