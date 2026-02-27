Frana Niscemi, Ciciliano: “la zona rossa sarà ridotta”

La zona rossa di Niscemi, precedentemente evacuata a causa della frana, subirà una riduzione: l’area pericolosa si estenderà fino a 100 metri dal precipizio. È quanto ha comunicato Fabio Ciciliano, capo della protezione civile, al termine della riunione tenuta presso il Comune della cittadina siciliana. Ciò consentirà “il ritorno dei niscemesi nelle loro case: stiamo parlando di 600-700 persone“, quindi circa la metà degli sfollati. “La nuova delimitazione è già ufficiale perché ho provveduto a notificarla al sindaco. È necessario che il sindaco emani dei provvedimenti per consentire il rientro nelle abitazioni ma è una cosa che farà nel corso delle prossime ore, al massimo nell’arco di qualche giorno”, ha detto ancora Fabio Ciciliano. Nel frattempo, la frana continua a essere monitorata, con il movimento franoso che rallenta.