Frana Niscemi, Esercito impegnato sul posto con attività di soccorso e controllo del territorio

L’Esercito è impegnato dal 30 gennaio scorso “nel garantire collegamenti sicuri, agevolare gli interventi di soccorso e contribuire al progressivo ritorno alla normalità delle attività quotidiane della popolazione di Niscemi“. Lo afferma una nota. Il Comando Territoriale Sud dell’Esercito, responsabile dell’impiego delle unità operative nell’Italia Centro-meridionale e nelle isole, ha impiegato il 4 reggimento genio guastatori di Palermo per garantire la viabilità nelle aree interessate grazie anche all’utilizzo di mezzi speciali e capacità tecniche altamente qualificate. Inoltre, dal 3 febbraio ha schierato a supporto delle Forze dell’Ordine 20 militari del 6 reggimento bersaglieri, impiegati nell’Operazione “Strade Sicure”, con il compito di intensificare il controllo del territorio a presidio della zona rossa.

Oggi il generale di Divisione Andrea Di Stasio, Comandante del ComTer Sud, si è recato in visita nella cittadina, dove ha incontrato i militari impegnati a fronteggiare l’emergenza idrogeologica e garantire la sicurezza della zona rossa, ai quali ha espresso stima e apprezzamento per il lavoro svolto e per la tempestività con la quale sono intervenuti, a testimonianza della loro elevata professionalità.

Di Stasio, accompagnato dal Gen. Principe, Comandante del Comando Militare Esercito “Sicilia”, ha incontrato anche il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, al quale ha manifestato “la vicinanza a tutta la comunità duramente provata dai recenti eventi, ed ha confermato l’impegno dell’Esercito a operare al fianco delle istituzioni locali, quale presidio di sicurezza e supporto della cittadinanza in caso di pubbliche calamità”.