Frana Niscemi, gli sfollati sono finora 1539, verso il completamento del bypass stradale: gli ultimi aggiornamenti dal CCS

Gli sfollati a Niscemi sono 1539. Il dato è stato comunicato dal sindaco Massimiliano Conti, nel corso della riunione del Centro di coordinamento soccorsi (CCS), istituito nella sala della Protezione Civile della prefettura di Caltanissetta. Le domande di contributo di autonoma sistemazione sono pari a 442, per un totale di 1007 individui. Sono state inoltre presentate, ad oggi, 170 istanze di locazione/vendita di immobili, in ogni caso ancora in fase di valutazione da parte del gruppo di lavoro per l’assistenza alla popolazione. Per quel che concerne la problematica inerente al recapito della posta ai residenti delle abitazioni in zona rossa, Poste Italiane ha assicurato, a partire dai primi giorni della prossima settimana, l’operatività a titolo gratuito del servizio “seguimi”, la cui attivazione potrà avvenire telematicamente o attraverso registrazione in uno sportello dedicato.

Verso il completamento del bypass stradale

A Niscemi, i lavori di sistemazione del bypass tra la SP10 e la SP12 si concluderanno entro domenica 8 febbraio, secondo quanto emerso nel corso della riunione del Centro di coordinamento soccorsi. Firmato un decreto di autorizzazione alla circolazione in deroga, nel fine settimana, per consentire l’accesso di ulteriori 20 mezzi pesanti. Il comandante del Genio guastatori ha reso noto che, in ragione del notevole aumento dei carichi di materiale trasportato, i lavori di stesura della sede stradale sono proseguiti con maggiore speditezza. Hanno interessato 1,65 chilometri dei 2,3 totali.

Inoltre, sono terminate le operazioni di riempimento del fondo stradale della regia trazzera Niscemi-San Michele di Ganzaria, cui seguirà la fase di asfaltatura. Completate sulla SP11, le operazioni di scerbatura sia sul lato destro che su quello sinistro; in seguito, si procederà con le attività di bitumazione del tratto scarificato.

Lunedì recupero degli effetti personali nella fascia rossa

Le attività di recupero degli effetti personali nella fascia rossa, compresa tra i 30 e i 50 metri dal fronte della frana a Niscemi, inizieranno lunedì pomeriggio. I cittadini interessati saranno direttamente contattati dal personale operante. Finora, sono stati effettuati 904 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, di cui 63 oggi. La vigilanza dinamica lungo la zona rossa sarà garantita dal corpo forestale della Regione Siciliana dalle 8 alle 20 fino a domenica prossima, estendendosi all’intera giornata a partire dal prossimo lunedì.