Frana Niscemi, nominati i tre consulenti della Procura di Gela: 5 gli interrogativi

Sono stati nominati oggi dal procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, i consulenti tecnici per la frana di Niscemi. Si tratta di docenti universitari che svolgono la loro attività di didattica e di ricerca al Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo: Chiara Cappadonia, professoressa di Geologia Applicata e Geologia Tecnica; Maurizio Gasparo Morticelli, professore di Geologia strutturale; Edoardo Rotigliano, professore di Geomorfologia. La prossima settimana si farà il primo sopralluogo a Niscemi. Il team di consulenti è costituito da esperti nel campo della modellazione Geologica del sottosuolo, della Geomorfologia applicata e della valutazione del Rischio Idrogeologico, nonché degli aspetti tecnico-normativi connessi.

La nomina rientra nell’inchiesta aperta, ancora a carico di ignoti, per le ipotesi di reato di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana.

Il procuratore Vella ha formulato 5 interrogativi ai consulenti tecnici appena nominati. Va avanti intanto l’acquisizione di documentazione, iniziata lo stesso giorno in cui è stato aperto il fascicolo d’inchiesta. Da più enti i pm hanno già acquisito tutti gli incartamenti che vengono ritenuti utili a comprendere se potevano essere adottate delle contromisure per fermare la frana, che ha cominciato a manifestarsi fin dal 1997, o se addirittura è stato fatto qualcosa che ha aggravato il dissesto idrogeologico.