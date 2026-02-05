Frana Niscemi, nuovi crolli vicino alla biblioteca: Vigili del Fuoco al lavoro

Ancora crolli sul ciglio della frana di Niscemi (Caltanissetta). Cedimenti si sono registrati a ridosso della biblioteca privata “Angelo Marsiano”, edificio in bilico dal giorno in cui si è verificato l’imponente smottamento e che custodisce oltre 4mila volumi storici e con essi la memoria del paese nisseno. Intorno all’edificio sono al lavoro gli Urban Search and Rescue del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Questa notte a Niscemi ha piovuto ininterrottamente e la pioggia contribuisce a provocare nuovi cedimenti. Sabato scorso era crollata una palazzina di tre piani, sempre nel quartiere Sante Croci, il più colpito dall’evento franoso.