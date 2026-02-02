Frana Niscemi: oggi rientro a scuola con il sostegno di psicologi

A Niscemi torna a suonare la campanella per gli studenti di ogni ordine e grado. Dopo la frana del 25 gennaio, le attività didattiche riprendono regolarmente. Nel corso di un vertice tenutosi in prefettura, il prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, ha evidenziato l’importanza della ripresa delle lezioni come segnale significativo per le famiglie e per l’intera comunità. Tutte le operazioni preliminari alla riapertura degli istituti sono state completate già nella giornata di ieri, anche grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici e del personale docente. Le scuole attualmente operative accolgono anche gli alunni dei plessi dichiarati inagibili perché situati nella zona rossa del centro storico. Si tratta degli istituti “Belvedere”, “Don Bosco” e “San Giuseppe”.

In mattinata il sindaco Massimiliano Conti farà visita alle scuole per incontrare gli studenti, accompagnato da un’équipe di psicologi messa a disposizione dall’assessorato regionale alla Salute.