Frana Niscemi: pronto il bypass tra le provinciali 10 e 12

Completati questa mattina a Niscemi i lavori sul cosiddetto bypass tra le strade provinciali 10 e 12, attualmente chiuse dopo la frana avvenuta lo scorso 25 gennaio. A comunicarlo, nel corso della consueta riunione del Centro di coordinamento soccorsi, istituito in prefettura, è stato il comandante del 4 reggimento guastatori. In mattinata, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo con i tecnici del Comune per meglio individuare gli elementi necessari a regolare la viabilità sul tratto viario in questione. Per la regia trazzera Niscemi-San Michele di Ganzaria, che dovrebbe servire prevalentemente ai produttori agricoli della zona, è stato confermato che si attende la completa asciugatura della pavimentazione per poter poi effettuare, all’inizio della prossima settimana, la bitumatura.

Gli sfollati sono 1.540: il dato è stato comunicato dal sindaco Massimiliano Conti. Proseguono, a cura dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caltanissetta, le attività di assistenza alla popolazione per il recupero degli effetti personali. Finora, sono stati effettuati 1018 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, 54 dei quali oggi.

Domani sarà pronto un campo base dei Vigili del Fuoco, allestito nel piazzale antistante il cimitero. Si tratta di un modulo logistico, finalizzato a rafforzare il presidio di soccorso e assistenza alla popolazione affinché da domani pomeriggio possano iniziare le attività di recupero di beni ed effetti personali nella fascia compresa tra i 30 e i 50 metri dal fronte della frana.