Frana Niscemi, prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco: centinaia di operazioni di recupero beni | VIDEO

Proseguono da più di una settimana le operazioni dei Vigili del Fuoco a Niscemi (CL), a seguito della frana di oltre 4 chilometri che ha coinvolto il 25 gennaio diversi edifici nel quartiere Sante Croci e in contrada Pirillo. Centinaia le operazioni di recupero di beni portate a termine dai Vigili del Fuoco all’interno delle case e di decine di strutture sgomberate nella “zona rossa”, l’area più a rischio a ridosso del fronte di frana: tra queste la messa in sicurezza di attrezzature e macchinari in 2 scuole e il recupero di opere d’arte nella chiesa Maria Santissima delle Grazie, in collaborazione con Soprintendenza e il reparto Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri.