Frana Niscemi, rete avanzata di monitoraggio predisposta dai Vigili del Fuoco: effettuati interventi nella zona rossa | VIDEO

Prosegue l’impegno dei Vigili del Fuoco a Niscemi (CL), dove è operativo il nuovo campo base per l’accoglienza del personale proveniente dai comandi dell’isola e di quello locale, al lavoro sul fronte della frana dal 25 gennaio. Predisposta dagli specialisti USAR (Urban Search and Rescue) e del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) una rete avanzata di monitoraggio: l’incrocio dei dati rilevati ha permesso oggi per alcune ore l’accesso nella fascia tra i 30 e i 50 metri dal fronte di frana, finora inibita a ogni attività per l’alto rischio di crollo. Effettuati 30 interventi di recupero beni, di cui 10 nell’area più critica, permettendo ai residenti di tornare in possesso di effetti personali.