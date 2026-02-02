Frana Niscemi, Schifani: “pronti altri fondi, nessuno perderà la casa”

“Abbiamo stanziato 100 milioni di fondi regionali. Siamo pronti a stanziarne altri. Il mio appello è a fare sistema tra vari livelli e questo sta funzionando. Le polemiche le lasciamo ad altri perché siamo concentrati sull’emergenza e sulla soluzione dei problemi. Ma in questo momento siamo a fianco dei siciliani“: è quanto ha annunciato il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani durante l’incontro a Palazzo d’Orleans, con i rappresentanti delle comunità imprenditoriali locali, illustrando le le misure straordinarie prese dal Governo a sostegno delle imprese dei territori colpiti dal maltempo. “In questi giorni torneremo a Niscemi, posso assicurare che nessuno perderà la propria casa. Stiamo vivendo un momento delicato e la Regione farà la propria parte“, ha concluso Schifani.