Frana Niscemi, si lavora al ripristino della viabilità: gli aggiornamenti del Centro di coordinamento soccorsi

A Niscemi, i lavori sul fronte della viabilità proseguono senza sosta. Il genio militare, nel corso di una nuova riunione del Centro di coordinamento soccorsi, svoltasi a Caltanissetta e presieduta dal prefetto Licia Messina, ha riferito che sulla regia trazzera sono stati completati i lavori di preparazione su tre chilometri dei cinque complessivi da sistemare. Il prefetto ha disposto un’intensificazione delle attività di trasporto del materiale per la pavimentazione della strada vicinale. Il direttore dell’ufficio tecnico della provincia ha riferito che oggi sono stati consegnati i lavori per il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale e l’apposizione delle bande rumorose sulla SP11 nonché quelli per la stesura dell’asfalto nel tratto scarificato della stessa, intervento programmato per sabato, salvo avverse condizioni meteo.

Richiesta contributi assistenza da 371 famiglie

Sono in corso di lavorazione a Niscemi i dati relativi ai nuclei familiari che hanno avanzato istanza per i contributi di assistenza e al momento sono 371. A comunicarlo è stato il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, nel corso di una nuova riunione del Centro di coordinamento soccorsi.

Proseguono, inoltre, le attività di assistenza alla popolazione per il recupero degli effetti personali da parte dei Vigili del Fuoco. Sono stati effettuati complessivamente 804 interventi, di cui 63 oggi. Continua a essere preclusa la possibilità di recuperare gli effetti personali negli immobili che insistono nei primi cinquanta metri dal fronte frana per l’estrema pericolosità dell’area.