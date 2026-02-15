Frana Niscemi: SP11 a rischio, attivato sistema di monitoraggio

A Niscemi (Caltanissetta) è stato attivato un sistema di monitoraggio continuo lungo il tratto a rischio della SP11, l’unica strada ancora percorribile ma minacciata da possibili frane. L’avvio del monitoraggio è stato annunciato durante una riunione coordinata dalla prefettura di Caltanissetta, al termine di un tavolo operativo che ha visto la partecipazione del Comune, di Anas, del Libero Consorzio di Caltanissetta, del quarto Reggimento Genio Guastatori e del rappresentante del commissario straordinario per l’emergenza.

Il sindaco Massimiliano Conti ha spiegato che è stata installata una centralina GNSS per la raccolta di dati satellitari, gestita dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e che il sistema sarà presto integrato con GPS. Inoltre, lungo la SP11 sarà collocato un impianto semaforico che potrà bloccare immediatamente il traffico in caso di peggioramento del rischio franoso. Il sistema invierà automaticamente avvisi alle forze dell’ordine e alle amministrazioni competenti. Attualmente sono stati posizionati circa 50 punti di monitoraggio GPS.