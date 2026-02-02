Frana Niscemi, Tajani: “100 milioni già assegnati, lo Stato farà molto di più”

“I 100 milioni che sono stati assegnati sono per interventi di prima necessità, lo Stato farà molto, ma molto di più. Bisogna calcolare i danni e vedere dove bisogna intervenire, ma c’è disposizione, sarà fatto un decreto che riguarda gli aiuti da dare alla regione Sicilia, alla regione Calabria, alla regione Sardegna, lo approveremo in tempi rapidi“: è quanto ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso dell’incontro a Palermo con gli imprenditoriali locali, in occasione del quale sono state illustrate le misure straordinarie prese dal Governo a sostegno delle imprese dei territori colpiti.