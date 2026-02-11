Frana Niscemi: venerdì completati i lavori sulla SP11, prosegue il monitoraggio

Inizieranno venerdì 13 febbraio a Niscemi i lavori per asfaltare un tratto della SP11, unica strada che consente un collegamento con Gela e Vittoria. La conferma è arrivata dal Libero Consorzio di Caltanissetta nel corso della consueta riunione in prefettura del Centro di coordinamento soccorsi. L’attività si protrarrà per l’intera giornata. Il Genio Guastatori ha comunicato che oggi sono stati effettuati dei sopralluoghi sulle strade provinciali 82, 35 e 11. È emerso che le attuali condizioni della SP82 richiedono un intervento molto tecnico e pertanto rimane confermata l’esigenza di attendere il progetto della provincia che dovrebbe essere completato venerdì. Per quanto riguarda la creazione di un ulteriore bypass per implementare i collegamenti con la SP11, anche in questo caso l’attività risulta complessa e pertanto sono in corso valutazioni con i tecnici del Comune al fine di individuare la soluzione più adeguata.

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha riferito che domani incontrerà il direttore dell’Inps per un sopralluogo finalizzato alla creazione di un ufficio temporaneo a Niscemi, attraverso una turnazione di dipendenti, evitando così ai cittadini di recarsi a Caltanissetta e a Gela. Il sindaco ha inoltre reso noto che oggi è stato eseguito un sopralluogo per individuare le aree per l’installazione delle strutture scolastiche temporanee, aspetto che poi sarà oggetto di un tavolo tecnico con il coinvolgimento dell’ufficio scolastico provinciale.

In totale sono 462 le istanze pervenute al Comune per ottenere contributi e ristori. Sarà costituita una commissione per la valutazione delle istanze che presentino profili meritevoli di accertamento.

Il monitoraggio della frana

Per quel che concerne il monitoraggio sulla frana, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale (OGS) ha concluso le indagini geoelettriche sul versante sud della frana e sono iniziati i sopralluoghi sul versante ovest per i quali si è resa necessaria una temporanea interruzione di circa 10 giorni al fine di meglio coordinarsi con gli studi contestualmente svolti dai tecnici incaricati dalla Regione e che riguardano il versante ovest a valle dell’abitato.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) oggi ha installato due stazioni GPS per un totale di sette, di cui due fuori dalla zona rossa, i cui risultati dovranno essere oggetto di indagini approfondite. Peraltro, l’Istituto si è reso disponibile a caricare i dati in tempo reale attraverso una piattaforma dedicata.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco

Oggi i Vigili del Fuoco hanno eseguito 20 interventi di assistenza per il recupero degli effetti personali nella fascia compresa tra i 30 e i 50 metri. Da quando si è verificato l’evento franoso, sono stati effettuati complessivamente 1160 interventi. Rispetto ai primi giorni il numero si è ridotto in quanto è aumentato il tempo concesso ai cittadini per recuperare i loro beni.

Infine, per quanto concerne il riallaccio della rete del gas, il sindaco ha comunicato che l’amministratore delegato di Mediterranea Energia ha reso noto che i lavori partiranno venerdì e che saranno completati in tempi più brevi rispetto a quelli stimati inizialmente grazie all’impiego di particolari tecnologie (no dig) che limiteranno gli scavi da effettuare.