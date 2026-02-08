Frana Niscemi: Vigili del Fuoco al lavoro per allestire un campo base

Vigili del fuoco al lavoro questa mattina a Niscemi, per allestire un campo base nel piazzale antistante il cimitero. La struttura, che sarà pronta entro domani, ospiterà una quarantina di unità dei vigili del fuoco, provenienti da tutte le parti della Sicilia, fino a quando l’emergenza non cesserà. Il campo base servirà per intensificare le operazioni di recupero degli effetti personali degli sfollati le cui abitazione in “zona rossa” ricadono nella fascia compresa tra i 30 e i 50 metri dal ciglio della frana. Gli interventi inizieranno domani pomeriggio. Le operazioni di recupero saranno organizzate per zone.

E’ prevista un’adeguata preparazione degli abitanti coinvolti. Ai residenti sarà chiesto di avere ben chiaro cosa recuperare, per velocizzare gli interventi. L’obiettivo è ridurre al minimo il profilo di rischio. Domani a Niscemi arriveranno altri vigili del fuoco. “Il campo base servirà – ha spiegato Francesco Turco, funzionario del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta – a offrire supporto logistico al personale che arriverà a Niscemi. Domani, quando inizieranno le operazioni di recupero beni nella fascia compresa tra i 30 e i 50 metri, il personale potrà aiutare la cittadinanza, non togliendo a coloro le cui abitazioni ricadono nella fascia compresa tra i 50 e i 150 metri, la possibilità e l’opportunità di continuare a prelevare i propri beni”.