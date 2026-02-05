Frana sulla SS 18 “Tirrena Inferiore”: al via gli interventi di messa in sicurezza | VIDEO

Terminata l’attività di perlustrazione del costone mediante droni e la successiva ispezione diretta da parte dei rocciatori in parete, Anas ha avviato i primi interventi urgenti di messa in sicurezza della SS 18 “Tirrena Inferiore”, nel tratto compreso tra il km 499,500 e il km 517,000, nel territorio di Bagnara Calabra, interessato nei giorni scorsi da fenomeni di caduta massi a seguito dell’ondata di meteo avverso a carattere alluvionale provocata dal ciclone Harry. Infatti, rientrate temporaneamente le condizioni di allerta meteo che avevano fino ad oggi limitato le operazioni in loco, sono attualmente in azione i rocciatori, operai specializzati calati lungo il costone mediante funi tecniche di sicurezza e impegnati nelle operazioni di disgaggio dei blocchi instabili per la mitigazione del rischio residuo di caduta massi dalle pendici rocciose interessate dal dissesto.

Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, le attività di disgaggio proseguiranno anche durante nelle giornate di sabato e domenica prossime, senza interruzioni. A tali attività preliminari, indispensabili per la sicurezza del costone, seguiranno nelle prossime settimane interventi di placcaggio per il consolidamento delle pendici e successivamente i lavori di posa in opera delle barriere paramassi che consentiranno la successiva riapertura al transito della SS 18, in prima fase eventualmente a senso unico alternato, per un graduale ripristino in sicurezza della circolazione stradale.