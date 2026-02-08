Frana sulla Statale 16 Adriatica: intervento per il ripristino del traffico

A seguito della frana che ha invaso la carreggiata della Statale 16 Adriatica, in zona Sottomonte, che ha interrotto il traffico, sul posto è intervenuto l’assessore alle Infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli, per un sopralluogo tecnico insieme all’Amministrazione Comunale e ai vertici di Anas. “Siamo già al lavoro per il ripristino del transito in sicurezza – ha dichiarato Baldelli – Ringrazio Anas e le ditte incaricate che si sono attivate immediatamente. Ho chiesto ufficialmente di valutare, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza, la possibilità di anticipare la riapertura al pomeriggio, trattandosi di un’arteria fondamentale per il collegamento tra Pesaro e Fano”.

L’assessore ha confermato di essere in contatto con il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, che segue da vicino l’evolversi della situazione, e con il responsabile regionale Anas, l’ingegner Primicerio. Oltre all’intervento d’urgenza, Baldelli ha annunciato un piano strutturale per l’area: “nelle prossime settimane inizieranno i lavori già programmati per 1,9 milioni di euro sulla falesia che sovrasta questo tratto”. L’intervento servirà a rigenerare le reti e le barriere di protezione, garantendo una maggiore tenuta del versante nel tempo. “La nostra priorità resta la sicurezza dei cittadini e dei turisti che affollano il tratto della costa”.