Gas in Europa: “bruciato” il 90% delle scorte estive, stoccaggi sotto la media

I prelievi netti (la differenza tra i volumi prelevati e quelli iniettati) di gas dagli impianti di stoccaggio del gas (UGS) in Europa dall’inizio della stagione di riscaldamento hanno superato i 49 miliardi di metri cubi, pari a circa il 90% dei volumi iniettati durante l’estate. È quanto è emerso dai calcoli dell’agenzia TASS basati sui dati di Gas Infrastructure Europe (GIE). I prelievi dagli impianti di stoccaggio il 4 febbraio sono stati pari a circa 770 milioni di metri cubi. Il volume cumulativo di gas prelevato dall’inizio del mese è il secondo più alto di febbraio. Il gas totale in stoccaggio ammonta attualmente a circa 42,5 miliardi di metri cubi.

Questa settimana le temperature in tutta Europa sono state irregolari. Mentre la prima metà della settimana è stata relativamente fredda, il clima più caldo ha raggiunto la regione nel fine settimana. La produzione eolica ha rappresentato in media il 19% della produzione elettrica dell’Unione europea a gennaio e il 22% a febbraio. La precedente stagione di prelievo dagli impianti di stoccaggio europei si è conclusa il 28 marzo 2025, con scorte pari al 33,57%. Attualmente, gli impianti europei sono pieni al 38,48% (16,74 punti percentuali in meno rispetto alla media quinquennale per questa data), rispetto al 51,3% dell’anno precedente. Dall’inizio della stagione di riscaldamento, il 13 ottobre, i Paesi UE hanno prelevato circa 54 miliardi di metri cubi di gas dagli stoccaggi.

I prelievi netti hanno superato i 49 miliardi di metri cubi, pari al 90% dei volumi immessi durante l’estate. I prelievi totali al 115° giorno dal raggiungimento del picco di stoccaggio sono superiori del 2% rispetto alla media quinquennale per questa data. Il prezzo medio di acquisto del gas in Europa a febbraio è di 32,8 €/MWh, rispetto ai 33 €/MWh di gennaio.