Gazprom aggiorna i numeri: quarto record giornaliero consecutivo di fornitura in Russia

Gazprom ha dichiarato che, nonostante il freddo, a febbraio ha stabilito un nuovo record giornaliero per le forniture di gas ai consumatori russi per il quarto giorno consecutivo. “A causa delle temperature gelide, volumi record di gas per febbraio sono stati forniti ai consumatori russi dal Sistema Unificato di Approvvigionamento del Gas per il quarto giorno consecutivo. Un nuovo massimo giornaliero per questo mese – 1.835,2 milioni di metri cubi di gas – è stato registrato il 4 febbraio”, si legge nel comunicato. Il precedente record di 1,818 miliardi di metri cubi era stato stabilito il giorno prima. Gazprom ha sottolineato l’affidabilità delle consegne attraverso il sistema di trasporto del gas, anche grazie al funzionamento degli impianti di stoccaggio. In precedenza, la holding russa aveva riferito di aver stabilito a gennaio un nuovo record storico per le forniture di gas ai consumatori russi per quel mese: 51,275 miliardi di metri cubi.