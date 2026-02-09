Giappone nella morsa del gelo: nevicate record tra Sanin e Kinki

Un’intensa ondata di freddo sta colpendo il Giappone, provocando nevicate eccezionali soprattutto nelle regioni occidentali di Sanin e Kinki. Secondo l’Agenzia Meteorologica Giapponese, una massa d’aria fredda particolarmente potente ha determinato un rapido accumulo di neve, aggravato dal rafforzamento del tipico schema di pressione invernale. Le precipitazioni nevose si sono intensificate nelle aree comprese tra la prefettura di Niigata e la regione di Sanin. In particolare, bande di nubi nevose generate dalla cosiddetta zona di convergenza della massa d’aria polare del Mar del Giappone hanno causato un aumento repentino degli accumuli nelle prefetture di Kyoto, Fukui e Tottori entro la mattinata di domenica ora locale, portando all’emissione di un’allerta per forti nevicate.

Nel distretto di Miyama, nella città di Nantan (prefettura di Kyoto), sono caduti 35 cm di neve in sole 6 ore, stabilendo un nuovo record locale. Ancora più rilevante l’accumulo registrato a Tottori City, dove nello stesso intervallo temporale si sono depositati 37 cm di neve.

Entro le ore 18 di domenica ora locale, gli accumuli totali hanno raggiunto livelli considerevoli: 1,6 metri nella città di Joetsu (Niigata), 1,33 metri ad Aomori e 1,07 metri a Shinjo, nella prefettura di Yamagata. Le nevicate hanno interessato anche il versante pacifico del Paese, generalmente meno esposto a questo tipo di fenomeni. Nella capitale Tokyo si sono accumulati fino a 5 cm di neve nel centro cittadino.

Nonostante sia previsto un graduale indebolimento del sistema di pressione invernale, le nevicate continueranno probabilmente nelle zone affacciate sul Mar del Giappone, dal Nord fino all’Ovest del Paese, almeno per la giornata di lunedì.

Le previsioni indicano che potrebbero cadere fino a 60 cm di neve nella prefettura di Niigata, 50 cm nella regione Kanto-Koshin e circa 40 cm nell’Hokkaido, nel Tohoku e nell’Hokuriku. Sono attesi fino a 30 cm nella prefettura di Gifu e nella regione Kinki, mentre la regione di Chugoku potrebbe ricevere fino a 25 cm.

L’Agenzia Meteorologica invita la popolazione, soprattutto nelle aree affacciate sul Mar del Giappone, a prestare massima attenzione ai possibili disagi alla circolazione causati da bufere e accumuli nevosi. Restano inoltre elevati i rischi di valanghe, interruzioni dell’energia elettrica e caduta di neve dai tetti. Le temperature saranno in ulteriore calo, con valori inferiori allo zero in molte zone, inclusa Tokyo, aumentando il pericolo di strade ghiacciate e scivolose.