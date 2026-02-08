Giappone sommerso dalla neve: imbiancata la costa occidentale | FOTO e VIDEO

Il Giappone è alle prese con una forte ondata di maltempo che sta colpendo ampie aree del Paese, in particolare lungo la costa affacciata sul Mar del Giappone, dove si registrano abbondanti nevicate e gravi disagi alla circolazione. Le autorità meteorologiche hanno emesso un’allerta per neve intensa nelle prefetture di Tottori e Fukui, tra le più colpite dal peggioramento. Una massa d’aria fredda in quota sta alimentando precipitazioni nevose in rapido aumento lungo il versante occidentale dell’arcipelago. Nel distretto di Yoshikata, nella prefettura di Tottori, sono stati registrati 30 cm di neve nelle 6 ore precedenti le 7 di domenica mattina ora locale. Le condizioni meteorologiche avverse hanno avuto ripercussioni anche sulle attività elettorali: in una sezione della prefettura di Tottori, l’apertura dei seggi è stata posticipata dalle 7 alle 9 proprio a causa dell’intensa nevicata.

Secondo l’Agenzia Meteorologica Giapponese, le precipitazioni sono alimentate da bande di nubi nevose generate dalla cosiddetta zona di convergenza delle masse d’aria polare del Mar del Giappone. Questo fenomeno potrebbe provocare nevicate molto intense in brevi intervalli temporali, soprattutto nelle regioni settentrionali del Kinki e nella regione del Sanin. Gli esperti prevedono che il picco delle nevicate lungo la costa del Mar del Giappone si registrerà entro la notte di domenica ora locale.

Nevicate consistenti sono attese anche in aree pianeggianti dove il fenomeno è generalmente raro, come le regioni del Kanto, Tokai, Kinki centrale e Kyushu. Nelle zone pianeggianti del Kanto meridionale sono previsti fino a 8 cm di neve entro lunedì mattina, con accumuli che potrebbero raggiungere i 3 cm nei 23 quartieri centrali di Tokyo.

Le previsioni indicano quantitativi particolarmente elevati di neve nelle 24 ore fino a lunedì mattina: fino a 80 cm nella prefettura di Niigata, 70 cm nella regione del Kinki, 60 cm nelle regioni Hokuriku e Chugoku, 50 cm nella regione Tohoku e nella prefettura di Gifu, 40 cm in Hokkaido, nel Kanto settentrionale, nella prefettura di Nagano e in quella di Yamaguchi, mentre nella regione di Shikoku sono previsti fino a 25 cm.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, segnalando possibili interruzioni del traffico e il rischio di cadute su superfici ghiacciate. L’allerta riguarda anche il pericolo di valanghe, possibili blackout causati dall’accumulo di neve sulle linee elettriche e la caduta di neve dai tetti degli edifici.

Il maltempo ha già avuto ripercussioni sul traffico aereo: alle 6 di domenica mattina la compagnia Japan Airlines ha cancellato 19 voli, tra cui collegamenti tra l’aeroporto Haneda di Tokyo e quello di Izumo, nella prefettura di Shimane.