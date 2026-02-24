Giornata Internazionale della Donna: al San Raffaele due Open Day gratuiti dedicati alla salute femminile

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’IRCCS Ospedale San Raffaele promuove due appuntamenti gratuiti e aperti al pubblico dedicati alla salute femminile, in programma a marzo presso l’Aula San Raffaele (Via Olgettina 60, Milano). Il primo evento, venerdì 6 marzo 2026 alle ore 16.00, con l’Open Day del Comprehensive Cancer Center dal titolo: “la salute della donna in oncologia: prevenzione, cura e vita dopo il tumore”. Un incontro rivolto a pazienti, familiari e cittadinanza per affrontare i principali temi della salute oncologica femminile lungo tutto il percorso di malattia: dalla prevenzione alla fertilità, dalla sessualità all’ereditarietà dei tumori, fino alla qualità di vita dopo le cure. Interverranno specialisti del San Raffaele, con testimonianze dirette delle pazienti e il coinvolgimento di progetti di supporto dedicati. L’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’Ospedale per una presa in carico globale della donna, che integri competenze cliniche, ricerca e supporto psicologico. Iscrizione al seguente link: https://openday.hsr.it/ev.aspx.

Il secondo appuntamento con l’Open Day Mamma, in programma sabato 14 marzo 2026 dalle 9.30 alle 12.00, pensato per le future mamme e le loro famiglie. Durante la mattinata sarà possibile conoscere il Percorso Nascita del San Raffaele, incontrare il team multidisciplinare (ginecologi, ostetriche, anestesisti, neonatologi e professionisti dell’area materno-infantile) e visitare gli spazi dedicati a travaglio e parto. “Aprire le porte dell’Ospedale alle future mamme significa offrire un’occasione concreta per conoscere il nostro modo di prenderci cura delle donne e delle famiglie”, sottolinea il professor Massimo Candiani, direttore dell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia del San Raffaele e professore ordinario presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. Iscrizione al seguente link: https://openday.hsr.it/ev4.aspx.

Entrambi gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, con iscrizione obbligatoria tramite Qrcode o link.