Giove è più piccolo e piatto di quanto stimato finora: lo indica la sonda Juno

Giove è leggermente più piccolo e piatto di quanto stimato finora: è circa 8 chilometri meno largo all’equatore e 24 chilometri più schiacciato ai poli. È quanto emerge dai dati della sonda spaziale Juno della NASA, elaborati dai ricercatori del Weizmann Institute of Science che hanno guidato un team internazionale proveniente da Italia, Stati Uniti, Francia e Svizzera. Lo studio è pubblicato sulla rivista Nature Astronomy. Lanciata nel 2011 e in orbita attorno a Giove dal 2016, Juno ha raccolto e continua a raccogliere dati del pianeta gassoso gigante e delle sue lune. La NASA ha esteso la missione nel 2021. Il nuovo percorso ha permesso di passare dietro Giove dal punto di vista terrestre, cosa che la sua orbita precedente non aveva mai fatto.

“Quando la sonda è passata dietro il pianeta – afferma Scott J. Bolton del Southwest Research Institute di San Antonio, Texas – ha offerto l’opportunità di nuovi obiettivi scientifici. Il suo segnale radio è stato bloccato e deviato dall’atmosfera di Giove. Questo ha consentito una nuova misurazione più accurata delle dimensioni di Giove”.

La forma del pianeta era stata ricavata, infatti, da sei misure eseguite quasi cinquant’anni fa dalle missioni Voyager e Pioneer della NASA. “Quelle missioni – sottolinea Eli Galanti, scienziato senior che ha guidato la ricerca – hanno fornito le basi, ma ora abbiamo 26 nuove misurazioni effettuate dalla sonda Juno“.

In base a come i segnali radio si sono piegati mentre attraversano l’atmosfera di Giove, sono state disegnate nuove mappe dettagliate della temperatura e della densità del pianeta gigante, producendo un’immagine più chiara delle sue dimensioni e della forma. I ricercatori hanno inoltre osservato che spostando di poco il raggio, i modelli dell’interno di Giove si adattano molto meglio sia ai dati gravitazionali che alle misurazioni atmosferiche.