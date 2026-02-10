Gli Stati Uniti trasferiscono il comando delle basi NATO in Europa: l’Italia prende il comando di Napoli, è una svolta storica

La notizia che sta scuotendo le cancellerie europee in queste ore segna un punto di non ritorno nella storia dell’Alleanza Atlantica. Per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti hanno avviato il processo di trasferimento della leadership dei principali comandi strategici regionali ai partner europei. Non si tratta di un semplice avvicendamento burocratico, ma di un rimpasto radicale che vede l’Italia, il Regno Unito, la Germania e la Polonia assumere ruoli di comando operativo finora riservati esclusivamente ad ammiragli e generali a quattro stelle statunitensi. Questa decisione riflette la volontà di Washington di ridisegnare la propria presenza globale, spingendo gli alleati verso una piena maturità militare e una reale condivisione degli oneri.

Il nuovo ruolo dell’Italia e la centralità di Napoli nel Mediterraneo Allargato

Il cuore pulsante di questa trasformazione per il nostro Paese è il Joint Force Command (JFC) di Napoli, situato a Lago Patria. La decisione degli Stati Uniti di cedere la leadership di questa base all’Italia è un riconoscimento formale del ruolo di Roma come perno della stabilità nel cosiddetto Mediterraneo allargato. Fino ad oggi, il comando di Napoli è stato indissolubilmente legato alla figura del comandante delle forze navali americane in Europa, ma il nuovo assetto prevede che un alto ufficiale italiano assuma la guida delle operazioni che coprono non solo il mare nostrum, ma anche le aree critiche del Nord Africa, del Medio Oriente e del Sahel. Per l’Italia, questo significa gestire direttamente la sorveglianza delle rotte energetiche e il contrasto alle minacce asimmetriche, trasformando Napoli nel quartier generale della sicurezza meridionale dell’Occidente.

La redistribuzione dei comandi da Norfolk a Brunssum nel nuovo scacchiere alleato

Il disimpegno statunitense dalla leadership territoriale non riguarda solo il fronte sud, ma ridisegna l’intera mappa europea della NATO. Il comando di Norfolk, in Virginia, che si occupa della protezione delle linee di comunicazione transatlantiche e del monitoraggio dell’Artico, passerà sotto la guida del Regno Unito, consolidando il ruolo di Londra come guardiano del Nord Atlantico. Contemporaneamente, il comando di Brunssum, nei Paesi Bassi, responsabile per la difesa del fronte orientale, vedrà una rotazione al vertice tra Polonia e Germania. Questo asse tra Varsavia e Berlino è destinato a diventare lo scudo principale contro le pressioni lungo i confini con la Russia, segnando un passaggio di responsabilità verso le nazioni che vivono in prima linea la tensione sul fianco est.

La dottrina del burden sharing e il baratto strategico con Washington

Questa ristrutturazione si inserisce in un contesto geopolitico dominato dalle crescenti richieste americane di un effettivo riequilibrio delle responsabilità, spesso sintetizzato nel concetto di burden sharing. L’amministrazione statunitense, pressata dalla necessità di spostare risorse e attenzioni verso il quadrante dell’Indo-Pacifico per contenere l’ascesa della Cina, ha scelto di cedere i comandi regionali in cambio di un controllo tecnico-militare più concentrato. In quello che molti analisti definiscono un baratto strategico, mentre gli europei assumono la guida politica e logistica dei territori, gli Stati Uniti manterranno e potenzieranno la loro influenza sui Comandi di Componente, ovvero la gestione operativa delle forze aeree, terrestri e marittime, oltre alla deterrenza nucleare, garantendo così che la tecnologia e il coordinamento d’élite restino saldamente nelle mani del Pentagono.

Le sfide per la difesa europea e l’impatto sulla sovranità nazionale

Il passaggio della guida di Napoli all’Italia e degli altri comandi ai partner europei apre una fase di grandi opportunità ma anche di rischi considerevoli. Per l’Europa, questa è l’occasione di dimostrare la capacità di gestire autonomamente la propria sicurezza, costruendo finalmente quel pilastro europeo della NATO invocato da decenni. Tuttavia, la leadership comporta costi elevatissimi: i Paesi coinvolti dovranno aumentare significativamente i propri budget militari per sostenere l’apparato di comando e controllo richiesto da strutture così complesse. Per l’Italia, la sfida sarà politica e industriale, dovendo bilanciare la gestione di un comando di tale prestigio con la necessità di una visione strategica nazionale che sia all’altezza delle responsabilità affidate dagli alleati.