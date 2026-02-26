Grandinate sempre più violente nei Balcani: perché l’Europa sud-orientale è diventata l’epicentro dei temporali estremi | FOTO

Non è solo un’impressione, diciamolo chiaramente. Le grandinate, quei fenomeni repentini che possono devastare un raccolto in minuti, stanno diventando un problema serio. Molto più serio di quanto pensassimo qualche anno fa. E se c’è un’area in Europa che sta iniziando a pagare un dazio salatissimo al Riscaldamento Globale, quella sono i Balcani. Le recenti analisi climatiche non lasciano spazio a troppe interpretazioni: l’Europa sud orientale è finita dritta in una fascia a rischio crescente. Temporali grandinigeni sempre più intensi, sempre più frequenti. Gli impatti su agricoltura, infrastrutture e finanche nei centri urbani sono evidenti.

Guardando indietro, insomma, analizzando la frequenza e l’intensità delle grandinate nel periodo compreso tra il 1950 e il 2023, i cambiamenti sono marcati. Le statistiche, d’accordo, sono aride, ma la deviazione percentuale rispetto alla media climatologica parla chiaro. Ci sono aree del pianeta dove l’attività grandinigena è letteralmente esplosa, e altre dove, per fortuna, si registra una relativa diminuzione. È un quadro complesso, in effetti.

Ma perché questo accanimento? Perché le grandinate diventano così violente? La risposta è purtroppo nel motore dell’atmosfera stessa. In un clima più caldo, l’atmosfera contiene molto più vapore acqueo e tende a essere decisamente più instabile. L’aumento del contenuto di umidità e del gradiente termico verticale, insomma, la differenza di temperatura tra suolo e quota, sono il combustibile ideale. Favoriscono lo sviluppo di nubi convettive profonde, i classici cumulonembi, capaci di generare grandine di grosse dimensioni. Diciamolo pure, le correnti ascensionali diventano dei veri mostri, alimentate dall’aria calda e umida nei bassi strati. Riescono a mantenere i chicchi di ghiaccio sospesi per tempi lunghissimi all’interno della nube. E cosa succede lì dentro? Un continuo saliscendi. I granuli compiono più cicli di fusione e ricongelamento, accumulando strati e accrescendo il loro diametro, roba da non credere, prima di precipitare al suolo come grandine potenzialmente distruttiva.

I dati sul campo confermano queste teorie. In Paesi come la Grecia, si registra già una tendenza, netta, verso fenomeni convettivi molto più estremi. Temporali violenti, spesso accompagnati da grandine abbondante o di dimensioni impressionanti, non sono più l’eccezione. E un’evoluzione simile, diciamolo, si osserva sull’intero settore balcanico, dove la configurazione atmosferica durante la stagione calda sta diventando purtroppo quella ideale. Anche la Bulgaria, tra le aree europee particolarmente esposte a questo rischio, non fa sconti. Negli ultimi anni si sono moltiplicati, quasi non si contassero più, gli episodi di forti temporali primaverili ed estivi, associati a grandine grossa e raffiche di vento tempestose, veri e propri downburst. Le zone più vulnerabili? Soprattutto la Bulgaria settentrionale e la pianura della Tracia. Qui la combinazione, micidiale, tra forte riscaldamento diurno, umidità persistente e forzanti dinamiche in quota crea il mix perfetto per lo sviluppo della convezione organizzata, inclusi quei mostri meteorologici noti come temporali di tipo supercellulare.

Il conto, alla fine, lo pagano tutti, ma il settore agricolo è sempre il primo della lista. Colture, frutteti, vigneti, un anno di lavoro può sparire in pochissimi minuti, danni estesi, perdite talvolta totali. Ma l’impatto non si ferma alle campagne, andiamo oltre. Nelle aree urbane, sono sempre più frequenti le notizie di tetti danneggiati, vetri infranti e allagamenti localizzati a causa dei rovesci intensi in tempi brevissimi, tipici, insomma, dei nuclei convettivi più violenti. Una devastazione rapida e brutale.

Insomma, l’Europa sud orientale è ormai a tutti gli effetti una delle regioni climaticamente più vulnerabili dell’intero continente. L’aumento costante delle temperature medie, l’allungamento estenuante dei periodi di caldo intenso e la maggiore instabilità atmosferica creano l’ambiente perfetto. Non si tratta soltanto, diciamolo bene, delle ormai note ondate di calore estreme e della siccità persistente. In effetti, c’è anche un preoccupante aumento del potenziale per temporali severi. Eventi quasi sempre associati a grandinate violente, downburst e precipitazioni violentissime, capaci di scaricare quantità d’acqua incredibili in poche ore.