Groenlandia, nella costa occidentale gennaio 2026 è stato il più caldo di sempre

La città di Nuuk, capitale della Groenlandia, ha vissuto il mese di gennaio con caldo record, superando un primato che durava da 109 anni. Secondo quanto riferito dall’Istituto Meteorologico Danese, le temperature sono aumentate sensibilmente lungo la costa occidentale dell’isola artica. Mentre nello stesso periodo Europa e Nord America sono stati colpiti da un’intensa ondata di freddo, a Nuuk la temperatura media mensile ha raggiunto 0,1°C, risultando superiore di 7,8°C rispetto alla media di gennaio degli ultimi trent’anni. Il dato supera inoltre di 1,4°C il precedente record, risalente al 1917. Nel giorno più caldo del mese, la temperatura ha toccato gli 11,3°C. I nuovi record termici di gennaio sono stati registrati lungo un tratto di oltre 2mila km, dall’estremo Sud della Groenlandia fino alla costa occidentale, come confermato dall’istituto meteorologico.