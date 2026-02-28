Guerra Iran: esplosione all’aeroporto internazionale di Dubai, colpito il Burj Al Arab | VIDEO

Droni di Teheran hanno colpito l’aeroporto internazionale di Dubai. Le immagini di Al-Arabya dell’esplosione e dei danni riportati rimbalzano in diversi post su X. L’aeroporto di Dubai, il più trafficato al mondo per il traffico internazionale, ha subito danni e quattro membri del personale sono rimasti feriti, scrive l’Afp. “Un’area passeggeri del Dubai International ha subito danni”, ha dichiarato Dubai Airports in un comunicato, aggiungendo: “grazie ai piani di emergenza già in atto, la maggior parte dei terminal era stata precedentemente evacuata dai passeggeri”. Un drone iraniano ha colpito l’hotel a cinque stelle Burj Al Arab a Dubai. La torre alta 321 metri e con 60 piani sorge su un’isola artificiale.

Le autorità di Dubai hanno dichiarato che i detriti di un drone intercettato hanno causato un incendio nel famoso hotel di lusso della città, il Burj Al Arab. “Le autorità confermano che un drone è stato intercettato e che i detriti hanno causato un piccolo incendio sulla facciata esterna del Burj Al Arab”, ha scritto l’Ufficio Stampa di Dubai sul proprio account ‘X’. “Le squadre della Protezione Civile sono intervenute immediatamente e hanno riportato l’incidente sotto controllo. Non sono stati segnalati feriti”.