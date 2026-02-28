Guerra Iran, attacchi con Shahed su Dubai: un drone esplode accanto al Burj Khalifa | VIDEO

Un video circolato sui social mostra un’esplosione e una colonna di fumo nero nei pressi del Burj Khalifa, nel cuore di Dubai, mentre l’Iran avrebbe lanciato una rappresaglia contro i recenti raid di Stati Uniti e Israele. Secondo le prime segnalazioni, un drone iraniano sarebbe stato avvistato nell’area poco prima della deflagrazione. Al momento non è chiaro se il grattacielo simbolo degli Emirati Arabi Uniti fosse l’obiettivo diretto dell’attacco. Le autorità locali non hanno confermato un impatto diretto sull’edificio. Un’altra esplosione è stata segnalata nell’iconica area di Palm Jumeirah, l’isola artificiale. Le immagini mostrano un edificio in fiamme con dense colonne di fumo visibili a chilometri di distanza.

Secondo il Dubai Media Office, quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Le autorità hanno dichiarato che l’incendio è stato domato e hanno invitato residenti e turisti a mantenere la calma e a non diffondere video non verificati sui social network. Testimoni citati dall’agenzia AFP hanno riferito di aver udito diverse forti esplosioni e di aver visto ambulanze dirigersi rapidamente verso le aree colpite.

Attacchi con droni Shahed iraniani su Dubai

In un altro video condiviso online si vede un drone d’attacco di tipo Shahed, parte dell’arsenale iraniano, colpire un’area compresa tra due edifici in una zona densamente popolata della città. I droni Shahed sono considerati tra i più letali strumenti militari a disposizione di Teheran.

Colpire un hub finanziario e turistico come Dubai rappresenta un segnale forte ai Paesi arabi della regione, molti dei quali intrattengono rapporti strategici con Washington.