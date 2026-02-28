I modelli climatici stanno rilevando i cambiamenti dei monsoni troppo presto? Le “super-simulazioni” dicono di sì

I cambiamenti nelle precipitazioni nelle regioni monsoniche globali influenzano i mezzi di sussistenza di miliardi di persone. Per anni, i modelli climatici hanno suggerito che l’impronta del cambiamento climatico causato dall’uomo sui monsoni sarebbe diventata visibile entro un certo periodo. Ma se questa linea temporale fosse errata? Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Advances in Atmospheric Sciences suggerisce che il segnale potrebbe emergere un decennio dopo rispetto a quanto precedentemente stimato. Un team di ricerca guidato dal professor Lu Wang dell’Università di Scienze e Tecnologia dell’Informazione di Nanchino, in collaborazione con il ricercatore associato Xiaolong Chen dell’Istituto di Fisica Atmosferica dell’Accademia Cinese delle Scienze, ha trovato un nuovo modo per rispondere a questa domanda.

Hanno analizzato 550 simulazioni di otto diversi modelli climatici, un approccio di “super-simulazione” che fornisce informazioni molto più chiare rispetto ai metodi tradizionali. Il team ha scoperto che, in uno scenario futuro ad alte emissioni, l’incertezza delle proiezioni deriva da un braccio di ferro tra due fattori:

l’ incertezza del modello : differenze nel modo in cui i vari modelli rispondono al riscaldamento globale;

: differenze nel modo in cui i vari modelli rispondono al riscaldamento globale; la variabilità interna: fluttuazioni naturali del sistema climatico.

La loro influenza varia nel tempo. Dopo il 2080, le differenze tra i modelli diventano la principale fonte di incertezza, con il rafforzamento del segnale del riscaldamento causato dall’uomo. Ma prima del 2050, la variabilità naturale è il fattore dominante dell’incertezza. Questo “rumore” naturale è particolarmente forte a scala locale e in regioni specifiche come l’Australia.

Tempistica sbagliata

Una scoperta cruciale di questa ricerca è che i metodi di analisi tradizionali hanno sbagliato la tempistica. Questi approcci convenzionali, che utilizzano l’adattamento matematico per estrarre pattern da dati limitati, hanno etichettato erroneamente alcune variazioni climatiche naturali come cambiamenti causati dall’uomo.

“In passato, abbiamo sottovalutato il ‘rumore’ naturale e sovrastimato il ‘segnale’ delle attività umane“, ha spiegato Xiaolong Chen, autore corrispondente.

A causa di questo errore di valutazione, i metodi tradizionali stimavano che il “tempo di emergenza” (ToE) per l’impatto sistematico delle attività umane si verificasse circa 10 anni prima di quanto effettivamente accadrà.

Una differenza di 10 anni è cruciale per la pianificazione delle politiche. Quando i Paesi sviluppano strategie di adattamento climatico per il periodo precedente al 2050, devono tenere conto della sostanziale variabilità naturale che può mascherare o imitare i cambiamenti causati dall’uomo. Affidarsi a proiezioni eccessivamente ottimistiche potrebbe portare a politiche mal pianificate o mal indirizzate.

Per comprendere appieno i futuri cambiamenti dei monsoni, le proiezioni basate su un singolo modello non sono sufficienti. Solo attraverso massicce “super-simulazioni” – eseguendo molti modelli più volte – gli scienziati possono distinguere chiaramente il segnale del cambiamento climatico causato dall’uomo dal complesso rumore di fondo della natura.

“Questo approccio fornisce una base più affidabile per l’azione globale per il clima”, ha affermato il Prof. Lu Wang, autore principale dello studio.