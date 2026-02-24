I vulcani marziani potrebbero nascondere enormi ghiacciai sotto una coltre di cenere: l’indizio arriva… dall’Antartide

Quando pensiamo al ghiaccio su Marte, pensiamo tipicamente ai poli, dove possiamo vederlo attraverso sonde e persino telescopi terrestri. Ma i poli sono difficili da raggiungere, e ancora di più date le restrizioni all’esplorazione dovute alla potenziale contaminazione biologica. Gli scienziati sperano da tempo di trovare acqua più vicina all’equatore, rendendola più accessibile agli esploratori umani. Ci sono parti delle medie latitudini di Marte che sembrano ghiacciai ricoperti da spessi strati di polvere e roccia. Quindi queste strutture contengono davvero enormi riserve d’acqua vicino al punto in cui gli umani potrebbero mettere piede per la prima volta sul Pianeta Rosso? Potrebbe essere così, secondo un nuovo studio di M.A. de Pablo e dei suoi coautori, pubblicato sulla rivista Icarus.

La chiave potrebbe essere una piccola isola vulcanica in Antartide. Noto come Isola Deception, è un vulcano che ha ricoperto alcuni enormi ghiacciai circostanti con cenere e polvere a seguito di una serie di eruzioni avvenute negli anni ’60 e ’70. Gli autori ritengono di aver trovato un vulcano su Marte con una storia simile, noto come Hecates Tholus.

Hecates Tholus è un antico vulcano a scudo su Marte che presenta molte delle stesse caratteristiche del vulcano dell’Isola Deception. E poiché sappiamo che sotto i detriti in Antartide c’è del ghiaccio, ciò implicherebbe che caratteristiche simili potrebbero essere presenti sotto i detriti che circondano Hecates Tholus.

Le prove a sostegno dell’ipotesi

Ci sono diverse caratteristiche su Marte che suggeriscono fortemente la presenza di ghiaccio glaciale piuttosto che di semplice roccia sciolta, o addirittura di roccia cementata con una piccola quantità di ghiaccio. In primo luogo, i crepacci. Qualsiasi esploratore vi dirà quanto siano assurde e pericolose queste formazioni sulla Terra, ma la caratteristica principale di quelle sull’Isola Deception è che sono visibili dallo spazio, in particolare vicino a quelle che sono note come le “pareti di testa” del ghiacciaio, la parete scoscesa e quasi verticale all’estremità superiore di un ghiacciaio.

Caratteristiche simili sono visibili dallo spazio a Hecates Tholus, e fratture così evidenti non sarebbero visibili se sotto ci fosse semplicemente roccia. Nello specifico, queste fenditure indicano che un solido nucleo di ghiaccio si sta ancora muovendo sotto la superficie dei detriti del vulcano.

Un’altra prova schiacciante è la presenza di crepacci terminali. Si tratta di crepe distinte e profonde che si formano sulla sommità di un ghiacciaio. Tutti i crepacci terminali sono tecnicamente un tipo di crepaccio, sebbene siano molto più grandi e creati da un processo molto specifico rispetto agli esempi tipici. Questo processo è la separazione del ghiaccio in movimento da quello stagnante. Alcuni esempi di crepacci terminali vicino a Hecates Tholus raggiungono i 600 metri di lunghezza e sono una chiara indicazione che, almeno in un momento, ci fu un movimento attivo del ghiaccio.

Un ultimo elemento di prova è l’effetto bulldozer, o più specificamente, la presenza di “morene di spinta” sul fondo delle valli sia dell’Isola Deception che di Hecates Tholus. Quando si muovono, i ghiacciai agiscono come bulldozer, spingendo enormi rocce davanti a sé e lasciando dietro di sé un terreno accidentato. Forme simili a quelle osservate sull’Isola Deception sono nuovamente visibili intorno a Hecates Tholus, a indicare che, a un certo punto, nella zona era presente un ghiacciaio attivo.

Quindi, se questi ghiacciai esistono davvero, come hanno fatto a sopravvivere per milioni di anni senza evaporare? Gli autori propongono un processo in due fasi. In primo luogo, quando si sono formati i crepacci, parte dell’acqua è sublimata, ma quei crepacci sono stati poi ricoperti di polvere, proteggendo l’acqua appena esposta da un’ulteriore sublimazione. Alla fine, questo ha portato alla formazione di “depressioni” poco profonde che sono ciò che effettivamente vediamo su Marte, invece di veri e propri crepacci.

Una domanda ovvia per chi segue attentamente l’esplorazione marziana è: perché SHARAD non ha rilevato nulla lì? Se esiste un ghiacciaio sotterraneo all’equatore, sicuramente il georadar del Mars Reconnaissance Orbiter sarebbe in grado di captarne il segnale, dopo averlo fatto ripetutamente in altre regioni marziane. La fisica del radar di SHARAD non funziona bene sui ripidi pendii dei vulcani, rendendo difficile ottenere un’immagine chiara di ciò che si trova sotto la polvere e i detriti. Per comprendere davvero meglio, avremo bisogno di campioni a terra, che siano di robot o umani.

Ma c’è un’altra implicazione implicita nell’articolo. Se Marte ha davvero enormi ghiacciai nascosti vicino a Hecates Tholus, potrebbe averne molti altri nascosti anche vicino ad altri enormi vulcani. L’Articolo IX del Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico del 1967 richiede l’esplorazione di altri corpi del Sistema Solare per evitare una “contaminazione dannosa” dei corpi celesti. Molti hanno interpretato questa clausola come un obbligo per gli esploratori di evitare i poli marziani, dove è stata riscontrata la presenza di acqua in abbondanza. Se si scoprisse che Marte è pieno d’acqua, sepolta sotto i detriti dei vulcani, ciò significherebbe che anche quelle aree sono vietate agli esploratori?

Solo il tempo ci darà la risposta – e potremmo non sapere mai se c’è acqua intorno a questi vulcani a meno che non inviamo effettivamente degli esploratori lì – c’è un limite a ciò che possiamo fare da remoto. Ci sono alcune proposte di missioni che potrebbero risolvere il dibattito, come FlyRADAR, ma per ora dovremo aspettare di sapere con certezza se i vulcani marziani siano ricoperti di ghiacciai – e magari dare un’occhiata a un ghiacciaio ingannevole nelle nostre zone nel frattempo.