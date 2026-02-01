Il 1° febbraio 2003 il disastro dello Space Shuttle Columbia: cosa è successo e perché ha cambiato la NASA

Oggi, 1° febbraio 2026, ricorre il 23° anniversario della distruzione dello Space Shuttle Columbia, avvenuta durante la fase di rientro nell’atmosfera terrestre e conclusasi con la perdita di tutti e 7 i membri dell’equipaggio. L’incidente non fu soltanto una tragedia umana, ma rappresentò uno spartiacque scientifico e tecnologico per il programma spaziale statunitense e per l’ingegneria aerospaziale mondiale. Il Columbia, primo shuttle a volare nello Spazio nel 1981, incarnava oltre 20 anni di esperienza e ambizioni scientifiche: proprio per questo il suo fallimento mise in discussione certezze consolidate, evidenziando come anche sistemi considerati maturi possano nascondere vulnerabilità critiche. A distanza di oltre 2 decenni, il disastro continua a essere analizzato come esempio emblematico di interazione tra tecnologia, fattore umano e gestione del rischio.

La missione STS-107

Il Columbia era in orbita dal 16 gennaio 2003 per la missione STS-107, dedicata esclusivamente alla ricerca scientifica. A bordo si svolsero oltre 80 esperimenti in microgravità, riguardanti fisica dei fluidi, scienze dei materiali, biologia e medicina spaziale. A differenza di molte missioni Shuttle, STS-107 non prevedeva l’aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale, rendendo il veicolo più isolato in caso di emergenze.

L’anomalia al lancio

La causa del disastro ebbe origine pochi secondi dopo il decollo. Un frammento di schiuma isolante del serbatoio esterno si staccò e colpì il bordo d’attacco dell’ala sinistra. All’epoca, eventi simili erano considerati accettabili e non furono valutati come una minaccia critica. In realtà, l’impatto provocò una breccia nel sistema di protezione termica, basato su piastrelle e pannelli in carbonio rinforzato.

Il rientro e la disintegrazione

Durante il rientro, il Columbia affrontò temperature superiori ai 1.500°C. Il plasma incandescente penetrò attraverso il danno nell’ala, fondendo progressivamente la struttura interna. Sensori di bordo registrarono anomalie termiche e di pressione, ma in pochi minuti il veicolo perse stabilità e si disintegrò a circa 60 km di quota sopra il Texas, disperdendo detriti su diversi Stati americani.

Le conseguenze scientifiche e organizzative

L’inchiesta mise in luce non solo un fallimento tecnico, ma anche culturale. La normalizzazione del rischio e la scarsa comunicazione interna furono fattori determinanti. Dopo il disastro, la NASA sospese i voli Shuttle per oltre 2 anni, introdusse ispezioni in orbita, procedure di riparazione d’emergenza e una revisione profonda dei processi decisionali.

Un’eredità che guarda al futuro

Il Columbia contribuì indirettamente alla fine del programma Shuttle nel 2011 e alla nascita di un nuovo approccio al volo umano, oggi basato su capsule più semplici e su una collaborazione crescente con il settore privato. Ricordare il 1° febbraio 2003 significa riconoscere che il progresso scientifico non è mai privo di rischi, ma che ogni errore può diventare conoscenza, se affrontato con onestà e rigore.