Il 13 febbraio 1983 il dramma di Champoluc

Il 13 febbraio non sarà mai una data qualunque per la Valle d’Aosta. Oggi, nel 2026, il pensiero torna a quel giorno di 43 anni fa, quando il vento gelido e una tragica fatalità trasformarono una giornata di sole in un incubo nazionale. Erano le ore 10:40 del 13 febbraio 1983 quando la fune dell’impianto che collegava il Crest all’Ostafa uscì dai rullieri di un pilone. L’oscillazione violenta fece schiantare 3 cabine al suolo dopo un volo di oltre 20 metri. Il bilancio fu devastante: 11 passeggeri persero la vita, quasi tutti turisti che stavano godendo di una vacanza sulla neve.

L’incidente di Champoluc rimane una delle più gravi tragedie legate agli impianti a fune in Italia. Le inchieste che seguirono misero in luce la vulnerabilità dei sistemi dell’epoca, portando a una revisione radicale delle norme di sicurezza e dei protocolli di chiusura degli impianti in caso di vento forte.