Il 13 febbraio 2012 il lancio inaugurale di Vega, il debutto europeo che cambiò l’accesso allo Spazio

Il 13 febbraio 2026 ricorre il 14° anniversario di uno dei momenti più significativi della storia dell’industria spaziale europea. Il 13 febbraio 2012, dalla base del Centro Spaziale della Guyana, partì con successo il primo volo del lanciatore leggero europeo, progettato per trasportare piccoli satelliti in orbita. L’evento rappresentò un passo decisivo verso una maggiore indipendenza tecnologica e commerciale nel settore dei lanci spaziali. Il vettore, sviluppato con il contributo determinante dell’azienda italiana Avio e gestito operativamente da Arianespace, nacque con l’obiettivo di completare la famiglia dei lanciatori europei, affiancando sistemi destinati a carichi più pesanti. Il successo della missione inaugurale permise di collocare in orbita diversi satelliti scientifici, dimostrando immediatamente l’affidabilità del nuovo sistema.

Il lancio segnò anche un forte riconoscimento del ruolo industriale e tecnologico dell’Italia nel comparto aerospaziale europeo. Negli anni successivi, il programma ha consolidato la propria posizione nel mercato dei piccoli satelliti, settore in forte crescita grazie allo sviluppo delle costellazioni per telecomunicazioni e osservazione della Terra.