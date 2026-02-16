Il 16 febbraio 1961 il lancio di Explorer 9, il satellite che cambiò lo studio dell’atmosfera terrestre

Il 16 febbraio 1961 avvenne il lancio della sonda Explorer 9, uno dei primi satelliti scientifici progettati per studiare l’atmosfera terrestre. Oggi, 16 febbraio 2026, ricorre il 65° anniversario di quell’impresa che contribuì in modo decisivo allo sviluppo delle conoscenze sulla densità dell’aria alle alte quote. Explorer 9 era un satellite relativamente semplice nella struttura, caratterizzato da una grande sfera metallica gonfiabile del diametro di circa 3,6 metri. La sua forma era stata progettata per rendere più facile il monitoraggio visivo e radar dalla Terra, permettendo agli scienziati di analizzare come l’attrito atmosferico influenzasse la sua orbita. Attraverso l’osservazione del progressivo rallentamento del satellite, i ricercatori riuscirono a ottenere dati preziosi sulla composizione e sul comportamento degli strati superiori dell’atmosfera.

Il lancio avvenne in un periodo di forte competizione tecnologica e scientifica tra le grandi potenze mondiali, quando la corsa allo Spazio rappresentava uno dei principali campi di confronto. Nonostante la sua apparente semplicità, Explorer 9 fornì informazioni fondamentali per migliorare la progettazione dei satelliti successivi e la previsione delle loro traiettorie orbitali.