Il 2026 l’anno del Cavallo di Fuoco: il Capodanno cinese incontra le eclissi

Il 17 febbraio 2026 segnerà il Capodanno cinese, conosciuto anche come Capodanno lunare o Festa di Primavera, una delle celebrazioni più importanti e diffuse al mondo. In questa data avrà ufficialmente inizio l’Anno del Cavallo di Fuoco, un segno zodiacale che si ripresenta ciclicamente ogni 60 anni e che l’ultima volta era comparso nel 1966. Il nuovo anno lunare proseguirà fino al 5 febbraio 2027, quando lascerà spazio all’Anno della Capra di Fuoco.

Il calendario lunisolare e il significato dello zodiaco cinese

Il Capodanno cinese non coincide con il 1° gennaio del calendario gregoriano, poiché si basa su un calendario lunisolare, che combina i cicli della Luna con quelli del Sole. Tradizionalmente, la festività cade nel giorno della seconda Luna Nuova successiva al Solstizio d’Inverno, che si verifica ogni dicembre.

Lo zodiaco cinese segue un ciclo di 12 anni, ciascuno associato a un animale simbolico. A questo sistema si affianca la rotazione di 5 elementi fondamentali – legno, fuoco, terra, metallo e acqua – creando un ciclo complessivo di 60 anni. È proprio l’unione tra il segno del Cavallo e l’elemento Fuoco a caratterizzare il 2026, conferendogli, secondo la tradizione astrologica orientale, qualità come energia, dinamismo e spirito di trasformazione.

Un aspetto importante riguarda le date di nascita: chi nasce nei primi mesi di un anno gregoriano potrebbe appartenere al segno zodiacale precedente, poiché il passaggio al nuovo segno avviene solo con l’inizio del Capodanno lunare.

Un giorno unico tra cultura e astronomia

Il 17 febbraio 2026 non sarà soltanto una ricorrenza culturale. La stessa giornata coinciderà con un evento astronomico raro: un’eclissi solare anulare, fenomeno durante il quale la Luna si interpone tra la Terra e il Sole senza coprirlo completamente, lasciando visibile un luminoso anello di luce, noto come “Anello di Fuoco”. In questa occasione, l’eclissi sarà osservabile principalmente dall’Antartide.

Il giorno successivo, il 18 febbraio, la Luna riapparirà nel cielo serale come una sottile falce luminosa dopo il tramonto. Questo fenomeno coinciderà con la cosiddetta “Luna del Ramadan“, che segna l’inizio del mese sacro dell’Islam. La simultaneità tra festività religiose e fenomeni astronomici rappresenta un raro punto di incontro tra diverse tradizioni culturali e spirituali.

Quindici giorni di festeggiamenti fino alla Festa delle Lanterne

Le celebrazioni del Capodanno cinese si protraggono tradizionalmente per 15 giorni e culminano con la Festa delle Lanterne, che nel 2026 cadrà il 3 marzo. Anche questa conclusione sarà accompagnata da uno spettacolo celeste: un’eclissi lunare totale.

Durante l’evento, la Luna piena entrerà completamente nell’ombra terrestre, assumendo una caratteristica colorazione rossastra dovuta alla diffusione della luce solare nell’atmosfera terrestre. Il fenomeno raggiungerà una fase di totalità di circa 58 minuti e sarà visibile integralmente dall’America settentrionale occidentale.

Un ponte tra scienza e tradizione

Il 2026 si presenta dunque come un anno particolarmente significativo, in cui antiche celebrazioni legate al ciclo della natura si intrecciano con eventi astronomici di grande rilevanza scientifica. Il Capodanno lunare continua a rappresentare non solo una ricorrenza culturale e sociale per milioni di persone, ma anche un’occasione per osservare il legame profondo tra il movimento degli astri e la storia delle civiltà umane.