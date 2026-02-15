Il bacio del Sole a San Valentino: tempesta geomagnetica accende le aurore | FOTO

Un flusso di vento solare ha raggiunto la Terra nel giorno di San Valentino, generando una tempesta geomagnetica di lieve intensità e spettacolari aurore alle alte latitudini. Il fenomeno, osservato e fotografato da Thomas Spence nei pressi della cittadina di Schroeder, in Minnesota (USA), offre un esempio affascinante di come il Sole possa influenzare l’ambiente spaziale terrestre anche in assenza di violente eruzioni solari. L’evento è stato provocato dall’impatto sulla Terra di una cosiddetta regione di interazione co-rotante (CIR, dall’inglese Co-rotating Interaction Region). Questo fenomeno si verifica quando un flusso veloce di vento solare raggiunge e comprime un flusso più lento che lo precede. Nel punto di contatto si formano strutture simili a onde d’urto che possono disturbare il campo magnetico terrestre.

Nel caso osservato, l’interazione ha generato una tempesta geomagnetica classe G1, la più debole nella scala di 5. Nonostante l’intensità relativamente modesta, la perturbazione è stata sufficiente a innescare suggestive aurore visibili alle alte latitudini dell’emisfero Nord.

Spence ha immortalato lo spettacolo sulle rive del Lake Superior, descrivendo una scena particolarmente suggestiva: il ghiaccio del lago, in movimento continuo, produceva suoni che accompagnavano l’intenso gioco di luci nel cielo notturno, trasformando il fenomeno in un’esperienza multisensoriale.

Come nascono le regioni di interazione co-rotante

Le CIR rappresentano uno dei meccanismi con cui il Sole può provocare aurore senza ricorrere a eventi esplosivi come le grandi espulsioni di plasma solare. Il Sole emette costantemente particelle cariche, note come vento solare, che si propagano nello Spazio interplanetario a velocità variabile. Quando correnti più veloci raggiungono quelle più lente, si crea una regione di compressione in grado di trasportare energia e particelle verso la Terra.

Gli scienziati paragonano spesso queste strutture a versioni ridotte delle grandi espulsioni di massa coronale, poiché presentano dinamiche fisiche simili, pur risultando generalmente meno intense.

Implicazioni scientifiche e tecnologiche

Anche tempeste geomagnetiche moderate rivestono grande interesse scientifico. Studiare questi eventi aiuta a comprendere meglio le interazioni tra il Sole e la magnetosfera terrestre, migliorando i modelli di previsione del cosiddetto “meteo spaziale“. Questo tipo di ricerca è fondamentale per proteggere satelliti, sistemi di navigazione e reti elettriche, che possono subire interferenze durante le perturbazioni geomagnetiche più intense.