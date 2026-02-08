Il ciclone tropicale Mitchell avanza: allerta massima sulla costa del Pilbara in Australia

Il ciclone tropicale Mitchell continua la sua marcia lungo la costa del Pilbara, in Australia occidentale, mantenendo la sua intensità. Si prevede che toccherà terra tra Exmouth e Onslow tra domenica sera e lunedì mattina ora locale. Situato a circa 30 km a Ovest di Karratha, il ciclone presentava domenica mattina ora locale venti di 120 km/h vicino al centro e raffiche fino a 165 km/h, secondo l’ultimo aggiornamenti del Bureau of Meteorology australiano. La previsione è che manterrà tale intensità mentre si muove verso Sud/Ovest, parallelo alla costa del Pilbara, ha dichiarato la meteorologa Miriam Bradbury, precisando che il ciclone potrebbe temporaneamente intensificarsi o rallentare leggermente sul mare.

Dichiarata una zona di allerta che va da Karratha a Cape Cuvier, appena a Nord di Carnarvon, con possibilità di venti tempestosi e persino raffiche distruttive fino a 170 km/h all’avvicinarsi del nucleo di Mitchell. EmergencyWA ha emesso avvisi di emergenza da Dampier a Onslow, invitando i residenti a rifugiarsi immediatamente.

Matthew Niikkula, presidente dello Shire di Exmouth, ha spiegato che la città non viveva un ciclone di questa intensità da oltre un decennio, definendo le condizioni “estremamente spaventose“. Particolare preoccupazione riguarda le infrastrutture, con le autorità impegnate a mantenere acqua, energia elettrica e strade fruibili.

Sono stati aperti centri di evacuazione al Karratha Leisureplex, al centro polifunzionale di Onslow e presso la sala dello Shire di Exmouth.

Le raffiche hanno già colpito le isole: 169 km/h a Legendre Island sabato sera e 148 km/h a Barrow Island domenica mattina. Per ora sono principalmente le isole a subire l’impatto, ma sono state registrate raffiche di 90-100 km/h anche lungo la fascia costiera, in località come Port Hedland e Karratha, ha precisato Bradbury.

Sono previste piogge diffuse da moderate a intense lungo la costa occidentale del Pilbara, con rischio di allagamenti lampo e maree anomale, estendendosi lunedì nella regione del Gascoyne. Karratha ha già registrato oltre 70 mm di pioggia dalla mezzanotte. La pioggia fa salire i fiumi e avrà impatti su strade, vie di accesso e comunità, ha spiegato Bradbury. Tutti i porti del Pilbara sono stati chiusi.

Il ciclone Mitchell contribuisce a portare umidità tropicale verso Sud, aumentando il rischio di temporali intensi negli Stati centrali e sudorientali dell’Australia, inclusi New South Wales, Victoria, Tasmania e l’entroterra del South Australia. Secondo Bradbury, questi eventi potrebbero portare pioggia anche in aree tradizionalmente molto siccitose.

In media, l’Australia registra circa 10 cicloni tropicali ogni stagione, di cui 3-4 fanno effettivamente landfall. Mitchell segue gli altri cicloni Fina, Hayley, Koji e Luana che hanno già attraversato la costa australiana in questa stagione.