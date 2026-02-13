Il maltempo flagella la costa tirrenica calabrese: mareggiata a Scilla | VIDEO

La Calabria affronta una nuova ondata di maltempo: tetti scoperchiati, cornicioni pericolanti e alberi abbattuti hanno provocato disagi in tutta la provincia di Reggio. Vigili del fuoco e Protezione civile operano senza sosta. Le scuole sono chiuse e lungomari interdetti al pubblico. Il forte vento ha costretto anche a deviazioni e cancellazioni di voli. La situazione resta critica, con interventi in corso in tutte le aree più a rischio. A corredo dell’articolo le immagini in diretta da Scilla, dalla zona di Pacì, che mostrano la mareggiata in atto.

Vento forte in Calabria, mareggiata a Scilla

