Il MASE pone in consultazione il quadro strategico per le infrastrutture dei combustibili alternativi

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica pone in consultazione pubblica da domani 11 febbraio e fino al 20 marzo 2026 il progetto di Quadro strategico nazionale sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi. Attraverso questo documento, previsto dal Regolamento europeo AFIR (2023/1984), ogni Stato membro illustra alla Commissione Europea un panorama sullo stato attuale del Paese e i possibili scenari futuri in vista della pianificazione delle successive politiche nazionali per l’elettrico, il gas naturale liquefatto e compresso, l’idrogeno. I settori interessati sono il trasporto stradale, marittimo, di navigazione interna, ferroviario e aereo.

La consultazione servirà a raccogliere contributi, osservazioni e proposte da parte di operatori economici, associazioni di categoria, enti territoriali, gestori di infrastrutture e altri stakeholder istituzionali e industriali.

Il link per collegarsi alla consultazione: https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/consultazione-pubblica-sul-progetto-di-quadro-strategico-nazionale-ai-sensi-dell-art.14-del-regolamento-ue-afir

Tutti i soggetti interessati possono partecipare inviando le proprie osservazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC dee@pec.mase.gov.it, utilizzando il Modulo di adesione alla consultazione e indicando come oggetto alla PEC “Consultazione Quadro Strategico Nazionale previsto dal Regolamento (EU) 2023/1804”.