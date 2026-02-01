Il Parco Nazionale di Barguzin visto dallo Spazio: le FOTO dalla ISS

Il cuore della Siberia si è rivelato in tutto il suo splendore grazie agli occhi di un astronauta. Sergey Kud’-Sverchkov, cosmonauta dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, ha immortalato con la sua fotocamera il Parco Nazionale di Barguzin direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Fondato il 29 dicembre 1916, Barguzinsky Zapovednik è la prima riserva naturale statale della Russia, istituita per proteggere l’ecosistema unico della regione, tra cui specie iconiche come la lontra e il prezioso scoiattolo volante siberiano. La riserva copre un’ampia area di foreste, laghi e montagne, offrendo un rifugio prezioso per flora e fauna locali.

Il post condiviso da Roscosmos sui social evidenzia non solo la bellezza naturale della Terra vista dallo Spazio, ma anche l’importanza di preservare gli habitat più fragili del pianeta. Grazie a fotografie come questa, il pubblico globale può apprezzare la vastità e la ricchezza degli ecosistemi terrestri, ricordandosi che la tutela della natura non riguarda solo i luoghi vicini a noi, ma l’intero pianeta.