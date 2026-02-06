Il razzo russo Soyuz-2.1b spicca il volo: nuovi satelliti in orbita | FOTO e VIDEO

Il lancio del razzo vettore russo di classe media Soyuz-2.1b si è concluso con successo, portando in orbita diversi veicoli spaziali secondo i parametri previsti. L’operazione rappresenta un ulteriore esempio dell’affidabilità della storica famiglia di lanciatori Soyuz, impiegata da decenni nelle missioni spaziali civili e militari. Secondo le informazioni diffuse da Roscosmos, il decollo e la successiva immissione in orbita dei satelliti sono avvenuti regolarmente, senza anomalie tecniche. Subito dopo la partenza, il razzo è stato preso in carico dal complesso automatizzato di controllo a terra del Centro spaziale principale di test intitolato al cosmonauta tedesco-sovietico German Titov. Questo sistema svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio e nella gestione delle fasi iniziali della missione.

Precisione orbitale e controllo da Terra

I satelliti sono stati inseriti nell’orbita prevista nei tempi calcolati. Una volta raggiunta la traiettoria stabilita, sono stati presi in gestione dai sistemi terrestri delle forze spaziali delle Forze Aerospaziali russe. Questa fase è cruciale perché consente di verificare la corretta separazione dei veicoli dal razzo vettore e di avviare le procedure operative dei carichi utili.

Le comunicazioni telemetriche con i satelliti sono state stabilite e mantenute in modo stabile, permettendo agli operatori di controllare costantemente lo stato dei sistemi di bordo. I dati ricevuti indicano che tutte le apparecchiature stanno funzionando secondo le specifiche previste dal progetto.

Soyuz-2.1b: evoluzione di una tecnologia collaudata

Soyuz-2.1b rappresenta una versione modernizzata della storica linea Soyuz, una delle più longeve e affidabili nella storia dell’esplorazione spaziale. Dotata di sistemi avionici aggiornati e di motori migliorati, questa configurazione consente una maggiore precisione nella messa in orbita e una maggiore flessibilità operativa per diversi tipi di missioni.

I razzi della famiglia Soyuz vengono utilizzati per il lancio di satelliti scientifici, di telecomunicazione e di osservazione della Terra, oltre che per missioni con equipaggio umano. La continuità di questi programmi contribuisce allo sviluppo delle tecnologie spaziali e alla raccolta di dati utili per la ricerca scientifica, il monitoraggio ambientale e le comunicazioni globali.