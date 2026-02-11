Il respiro del Sole scuote la Terra: nuova teoria sul legame tra ionosfera e terremoti

Per decenni il meteo spaziale e la sismologia sono stati considerati mondi separati: l’uno confinato alle tempeste di particelle cariche provenienti dal Sole, l’altro focalizzato sui movimenti lenti e inesorabili delle placche tettoniche. Tuttavia, un nuovo studio teorico condotto dai ricercatori dell’Università di Kyoto suggerisce che questi due regni potrebbero essere più interconnessi di quanto immaginassimo. La ricerca propone un modello fisico innovativo in cui l’attività solare intensa non si limita a disturbare i satelliti o a creare aurore, ma può esercitare una sottile forza elettrica sulle faglie già instabili della Terra, agendo come un potenziale “innesco” per i grandi terremoti.

La Terra come un condensatore gigante

Al centro di questa teoria c’è l’idea secondo cui la Terra e la sua atmosfera superiore non siano strati isolati, ma componenti di un unico, immenso sistema elettrostatico. I ricercatori descrivono questo fenomeno attraverso il concetto di accoppiamento capacitivo.

Nelle profondità della crosta terrestre, le zone di roccia fratturata possono intrappolare acqua a temperature e pressioni estreme, portandola a uno stato “supercritico”. In queste condizioni, la regione danneggiata agisce come un condensatore, un componente elettronico capace di immagazzinare energia elettrica. Questo “condensatore naturale” è collegato elettricamente sia alla superficie terrestre che alla ionosfera, lo strato dell’atmosfera ricco di particelle cariche.

Così i brillamenti solari “spingono” le faglie

Quando il Sole emette un brillamento particolarmente intenso, la densità di elettroni nella ionosfera aumenta bruscamente (un fenomeno misurato come Total Electron Content o TEC). Questo cambiamento non rimane confinato nello spazio:

L’accumulo di cariche negative nella bassa ionosfera altera il campo elettrico globale;

all’interno dei minuscoli pori della roccia nella crosta terrestre; La pressione elettrostatica risultante può raggiungere diversi megapascal, un valore meccanicamente significativo.

Sebbene queste forze siano sottili, quando una faglia è già al limite della rottura – carica di stress tettonico accumulato per secoli – la pressione elettrostatica può fornire quella piccola spinta necessaria a far scorrere la roccia e iniziare il sisma.

Gli scienziati chiariscono però che questo non è un metodo di previsione dei terremoti. L’attività solare non “causa” il terremoto da sola, ma può influenzarne il momento d’inizio in contesti geologici già critici.

Un’interazione a doppio senso

Storicamente, le anomalie ionosferiche rilevate prima di grandi terremoti erano interpretate dai sismologi come un “effetto” dello stress della crosta che si rifletteva verso l’alto. Il modello di Kyoto ribalta in parte questa prospettiva, proponendo un quadro di interazione bidirezionale:

I processi della crosta influenzano la ionosfera;

Le perturbazioni ionosferiche, a loro volta, esercitano un feedback sulla crosta.

Un esempio citato nello studio è il terremoto della penisola di Noto del 2024, in Giappone. I ricercatori hanno osservato che un’intensa attività solare si era verificata poco prima dell’evento sismico, una coincidenza temporale coerente con il meccanismo proposto.

Verso una nuova comprensione del rischio sismico

L’integrazione di fisica del plasma, scienze atmosferiche e geofisica apre orizzonti inediti. In futuro, il monitoraggio della ionosfera tramite la tomografia GNSS ad alta risoluzione, combinato con i dati del meteo spaziale e le osservazioni sotterranee, potrebbe affinare la nostra comprensione dei processi di innesco sismico.

Questa ricerca ci ricorda che la Terra non è un sistema chiuso: siamo passeggeri di un pianeta vibrante, costantemente immerso nel dinamico e potente abbraccio elettromagnetico del Sole.