Il segreto nel palato: il gusto amaro “allena” il cervello

Avete presente quella sensazione che si prova addentando un quadratino di cioccolato extra-fondente o sorseggiando un calice di vino rosso strutturato? Si chiama astringenza. Fino a oggi pensavamo fosse solo una curiosità gastronomica, ma una nuova ricerca suggerisce che quel “morso” secco dei flavanoli potrebbe essere una vera e propria sveglia per i nostri neuroni. i flavanoli sono composti vegetali (polifenoli) celebri per i loro benefici: proteggono il cuore, migliorano la memoria e contrastano l’invecchiamento cellulare. Tuttavia, la scienza si è sempre scontrata con un rompicapo: la loro bassa biodisponibilità. Una volta ingeriti, solo una minima parte di questi composti riesce effettivamente a entrare nel flusso sanguigno e raggiungere il cervello.

Allora, come fanno a farci così bene se non li assorbiamo quasi per nulla? Il team guidato dal Yasuyuki Fujii e da Naomi Osakabe del Shibaura Institute of Technology in Giappone ha formulato un’ipotesi rivoluzionaria: il beneficio non passerebbe dal sangue, ma dai nervi sensoriali della bocca.

Lo studio: una palestra per i neuroni

Per testare questa teoria, i ricercatori hanno somministrato dosi di flavanoli a un gruppo di topi, osservando risultati sorprendenti. Gli animali che avevano consumato queste sostanze mostravano:

Maggiore attività fisica e curiosità esplorativa;

e curiosità esplorativa; Performance migliori nei test di apprendimento e memoria;

nei test di apprendimento e memoria; Aumento dei neurotrasmettitori: nel giro di poco tempo, i livelli di dopamina e noradrenalina (legati a motivazione e attenzione) sono schizzati verso l’alto.

In pratica, la percezione del gusto astringente invia un segnale diretto al sistema nervoso centrale. Questo stimolo attiva il “locus coeruleus”, una regione del cervello che gestisce la risposta allo stress e l’allerta, producendo un effetto del tutto simile a quello di un leggero allenamento fisico.

Le risposte allo stress suscitate dai flavanoli sono simili a quelle indotte dall’esercizio fisico, ha spiegato Fujii. Un’assunzione moderata può quindi migliorare la qualità della vita agendo come un lieve stimolo rinvigorente.

Verso la “nutrizione sensoriale”

Questa scoperta apre le porte a un nuovo campo di studi: la nutrizione sensoriale. Se il cibo può influenzare il cervello non solo attraverso i nutrienti che assorbiamo, ma anche tramite i segnali che invia mentre lo mastichiamo, le possibilità per la dieta del futuro sono infinite.

Potremmo presto vedere “alimenti di nuova generazione” progettati non solo per il loro contenuto calorico o vitaminico, ma per la loro capacità di stimolare correttamente il sistema nervoso attraverso il gusto e la consistenza.

Dove trovare i flavanoli per il “brain-workout”: