Improvvisa voragine a Shanghai, la strada scompare in pochi secondi | VIDEO

Un’improvvisa e impressionante voragine ha inghiottito un tratto di strada trafficata a Shanghai, in Cina, sollevando nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture nelle grandi aree urbane. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza mostrano il momento esatto in cui l’asfalto cede nel giro di pochi secondi, lasciando al suo posto un cratere profondo e ampio che ha danneggiato anche alcune strutture vicine.

Un fenomeno noto, ma sempre più frequente

Shanghai non è nuova a episodi di cedimento del terreno. La città sorge infatti su depositi alluvionali soffici, materiali sedimentari accumulati nel tempo dai corsi d’acqua, che rendono il sottosuolo particolarmente vulnerabile alla subsidenza, ovvero l’abbassamento progressivo della superficie terrestre.

Il collasso della carreggiata sarebbe il risultato di una combinazione di fattori. Tra i principali figurano l’eccessiva estrazione di acque sotterranee, la presenza di sottili strati sabbiosi sotto la superficie, la formazione di cavità artificiali dovute ai lavori di costruzione e l’invecchiamento delle infrastrutture sotterranee.

Quando queste condizioni si sovrappongono, il terreno perde stabilità e può cedere improvvisamente. I cedimenti possono manifestarsi sotto forma di semplici buche stradali oppure trasformarsi in vere e proprie voragini, come quella osservata recentemente nella metropoli cinese.

Il ruolo delle attività umane

I dati raccolti tra il 2017 e il 2023 evidenziano un elemento significativo: circa il 72% delle voragini registrate in Cina sarebbe legato direttamente o indirettamente ad attività antropiche. Tra queste rientrano guasti alle infrastrutture sotterranee, lavori edilizi e modifiche artificiali della rete idrica.

Un caso analogo si era verificato nel gennaio 2024 nel distretto di Minhang, sempre a Shanghai, quando una strada sprofondò di circa dieci metri a causa del cedimento di una conduttura fognaria. Anche allora, fortunatamente, non si registrarono vittime.

Le sfide della crescita urbana

Le grandi metropoli in rapida espansione rappresentano ambienti particolarmente complessi dal punto di vista geologico e ingegneristico. La costruzione di grattacieli, linee metropolitane e reti infrastrutturali sotterranee altera l’equilibrio naturale del terreno, aumentando il rischio di instabilità.

Nel caso di Shanghai, la pressione esercitata dall’espansione urbana si somma alla fragilità naturale del suolo, rendendo indispensabile un monitoraggio costante.