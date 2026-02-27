In Alto Adige inverno meteorologico più mite della media

L’inverno meteorologico è iniziato il 1° dicembre e terminerà domani sabato 28 febbraio. Il meteorologo Dieter Peterlin dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione civile dell’Alto Adige offre una panoramica degli ultimi tre mesi: “L’inverno meteorologico è stato più mite della media in tutto la provincia. A ciò hanno contribuito i mesi di dicembre e febbraio, mentre gennaio è stato relativamente freddo. Ciononostante, le temperature calcolate per l’intero inverno sono state di quasi 1,5 gradi superiori alla media del periodo di riferimento dal 1991 al 2020“, sottolinea Peterlin.

Temperatura massima e minima

La temperatura massima è stata registrata il 23 febbraio a Laces con +19°C grazie al foehn, il caldo vento da Nord. Il valore minimo è stato registrato dal durante un’ondata di freddo l’8 gennaio con -18,8°C a Sesto.

Precipitazioni

“L’inverno a livello di precipitazioni può essere suddiviso in due parti“, riassume Peterlin: “La prima metà è stata caratterizzata da una grande siccità. Solo alla fine di gennaio la situazione meteorologica generale è cambiata in modo sostenibile: diverse depressioni mediterranee consecutive hanno portato la neve tanto attesa e il bilancio è migliorato. Alla fine, durante l’inverno che volge al termine è caduto circa il 70-80% della quantità di precipitazioni rispetto ad un inverno medio“.

Cosa ci attende nei prossimi giorni?

Marzo inizia domenica con sole e il passaggio di alcune nuvole più dense. Le temperature scenderanno leggermente.

La rete di misurazione delle stazioni meteorologiche in Alto Adige comprende 95 stazioni di misurazione automatiche, di cui 58 stazioni meteorologiche si trovano nelle aree urbane e 37 in montagna. I dati delle singole stazioni meteorologiche possono essere consultati in tempo reale: dalle stazioni meteorologiche in valle e dalle stazioni meteorologiche in montagna. Il radar meteorologico rileva le precipitazioni; le immagini vengono aggiornate ogni 5 minuti.