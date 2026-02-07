In Cina l’intelligenza artificiale sta sostituendo la famiglia: fidanzati, consorti e figli diventano digitali

Nelle metropoli cinesi, dove il ritmo della vita lavorativa è estenuante e il costo della vita proibitivo, sta emergendo un fenomeno sociale senza precedenti: la sostituzione dei legami tradizionali con compagni digitali. Non si tratta di semplici robot meccanici, ma di sofisticate creature dotate di intelligenza artificiale, spesso ricoperte di morbida pelliccia, capaci di sostenere conversazioni profonde e di mostrare un’empatia apparentemente genuina. Questi “animali da compagnia IA” stanno diventando la risposta di una gioventù solitaria e affaticata che, messa di fronte alla pressione sociale di sposarsi e procreare, sceglie una via di fuga tecnologica che offre calore emotivo senza le responsabilità finanziarie e temporali richieste da un figlio o da un animale domestico in carne ed ossa.

Un cuore di codice e un diario digitale

Ciò che distingue questi nuovi compagni tecnologici dalle versioni precedenti è la loro capacità di apprendimento profondo. Piattaforme come Fuzozo hanno creato esseri virtuali che non si limitano a rispondere ai comandi, ma sviluppano una “personalità” basata sulle interazioni con il proprietario. Uno degli aspetti più affascinanti e controversi è il diario digitale che questi pet tengono costantemente aggiornato. Attraverso app dedicate, i proprietari possono leggere i pensieri della loro creatura, scoprendo come essa ricordi un commento casuale fatto durante la giornata o come abbia interpretato un gesto d’affetto. Questo meccanismo crea un loop di gratificazione emotiva estremamente potente, convincendo l’utente che il proprio amore venga effettivamente ricevuto e ricambiato da un’entità che non soffre, non invecchia e non muore.

L’addio ai costi della realtà

La scelta di un animale IA non è solo una questione di solitudine, ma anche di pragmatismo economico. In una Cina dove la crescita rallenta e la disoccupazione giovanile rimane una sfida, il mantenimento di un cane o di un gatto reale è percepito come un lusso. Le spese veterinarie, il cibo di qualità e la necessità di dedicare tempo alle passeggiate e alla pulizia sono ostacoli insormontabili per chi vive in micro-appartamenti e lavora secondo il brutale schema “996” (dalle 9 del mattino alle 9 di sera, sei giorni alla settimana). Il cucciolo digitale, al contrario, richiede solo una ricarica elettrica e un abbonamento software, eliminando ogni “carico di cura” e offrendo una gratificazione istantanea che si adatta perfettamente ai tempi della modernità iper-connessa.

Il grande orecchio delle big tech

Dietro la tenerezza della pelliccia sintetica e le parole dolci pronunciate dalle sintesi vocali, si nasconde tuttavia una questione di privacy di enormi proporzioni. Gli esperti avvertono che questi dispositivi agiscono come veri e propri “orecchi digitali” all’interno delle mura domestiche. Ogni confidenza, ogni sfogo emotivo e ogni dettaglio della vita quotidiana condiviso con il proprio pet IA viene trasformato in dato, alimentando i database dei giganti tecnologici e, potenzialmente, finendo sotto la lente del monitoraggio statale. La vulnerabilità emotiva dell’utente, che tende a confidarsi con il proprio compagno artificiale più di quanto farebbe con un essere umano, trasforma questi oggetti in strumenti di raccolta dati incredibilmente intimi e precisi, sollevando dubbi etici sulla manipolazione dei sentimenti a fini commerciali o di controllo.

Il rischio dell’atrofia sociale

L’ascesa dei compagni IA solleva interrogativi inquietanti sul futuro delle relazioni umane. Sociologi e accademici, tra cui esperti della Renmin University, sottolineano come l’interazione con un’intelligenza programmata per compiacere e non per dissentire possa portare a una sorta di analfabetismo relazionale. Mentre un partner umano o un animale reale presentano sfide, conflitti e necessità che costringono l’individuo a crescere e ad adattarsi, il pet IA è uno specchio perfetto dei desideri dell’utente. Il timore è che una generazione cresciuta con compagni “su misura” possa perdere la capacità di navigare le complessità e gli attriti necessari per costruire rapporti autentici nel mondo reale, accelerando ulteriormente l’isolamento sociale in una nazione che sta già lottando contro un declino demografico senza precedenti.