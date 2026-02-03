Incendi in Argentina, caldo e vento forte: bruciati oltre 60mila ettari in Patagonia

Oltre 60mila ettari di vegetazione sono stati devastati dagli incendi in Patagonia argentina, dove centinaia di vigili del fuoco lottano senza sosta contro le fiamme alimentate dal vento e dal caldo intenso. Dopo giorni di emergenza, la pioggia arrivata lunedì sera ha portato una prima tregua ai circa 500 soccorritori concentrati soprattutto nella provincia di Chubut. La situazione rimane critica: nel solo Parco Nazionale Los Alerces, il fuoco, ancora fuori controllo, ha bruciato 30mila ettari di bosco andino. I residenti hanno formato squadre comunitarie per proteggere le abitazioni, mentre il governo di Javier Milei ha dichiarato lo stato di emergenza in 4 province.