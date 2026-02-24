Incendio all’aeroporto di Città del Capo: disagi ai voli internazionali

Un incendio è scoppiato oggi all’Aeroporto internazionale di Città del Capo, capitale del Sudafrica, costringendo all’evacuazione dei passeggeri e causando disagi ai voli internazionali da e per la città prima di essere domato. “L’aeroporto internazionale di Città del Capo conferma che si è verificato un incendio“, ha dichiarato Airports Company South Africa (Acsa) in un comunicato, aggiungendo che l’incendio è stato “spento” e al momento non si registrano feriti. “Come misura precauzionale, le partenze internazionali sono state temporaneamente sospese e i voli internazionali in arrivo sono stati deviati“, si legge nel comunicato, poiché l’incendio ha interessato “i servizi di rete e It”.

L’incendio è scoppiato pochi giorni dopo l’annuncio di un progetto di ammodernamento infrastrutturale graduale dell’aeroporto.

Secondo le statistiche dell’Acsa, l’aeroporto di Città del Capo ha registrato 11,1 milioni di passeggeri in andata e ritorno nel 2025, inclusi 3,33 milioni di viaggiatori internazionali.