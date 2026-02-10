Incidente in una miniera d’oro in Cina, morti 7 operai

Un grave incidente si è verificato in una miniera d’oro nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale, dove 7 operai hanno perso la vita. La tragedia ha avuto luogo in un impianto minerario situato nella città di Zhaoyuan, come riferito dall’agenzia di stampa statale Xinhua. Secondo quanto riportato dalle autorità e dai media locali, le vittime sarebbero precipitate da un ascensore minerario all’interno di uno dei pozzi. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’accaduto e verificare l’eventuale tentativo di occultare l’incidente. Nonostante negli ultimi anni si sia registrata una significativa diminuzione degli incidenti mortali, il settore minerario in Cina continua a essere caratterizzato da elevati livelli di rischio.